WHO＝世界保健機関は、新たに1人、ハンタウイルスへの感染が確認され、これで感染者は7人になったと発表しました。WHOは11日、ハンタウイルスへの感染が新たに1人確認され、感染者は7人になったと発表しました。新たに確認されたのは、集団感染が疑われているクルーズ船「MVホンディウス号」のフランス人の乗客で、10日にフランスに向かう航空機の中で症状が現れ、その後、感染が確認されたということです。フランス・ルコルニュ首