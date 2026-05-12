きょう12日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜後7：00〜)では、「なすび総本店」の最新映像を届ける。【オモウマ写真】「こんなおいしいもんが…」うなるドライカレー（700円）番組が定期的に密着してきた、静岡・静岡市の和食屋「なすび総本店」。特注の串で刺して吊るした長さ36センチのエビフライと、秋田県産いぶりがっこを使った自家製タルタルソースを特徴とする“ジ