◇大相撲夏場所3日目（2026年5月12日両国国技館） 新弟子検査を合格した力士らによる前相撲が始まり、雷親方（元小結・垣添）の長男、垣添（18＝雷部屋）が小川（18＝玉ノ井部屋）をはたき込んで、プロ初戦を飾った。立ち合いから右を差して攻め込んだ。相手に中に入られ、俵に足がついたが、「余裕はあった」とタイミング良くはたき込んだ。「緊張はしていないけど、凄く楽しかった。ここに立てたんだと。足が震えている」