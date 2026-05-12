12日（火）の北海道は真夏の陽気。午後は東・西日本の山沿いで急な雷雨に注意。＜12日（火）の天気＞日本付近は高気圧の圏内で晴れているところが多くなっています。北海道も含め、全国的に25℃前後まで気温が上がる見込みです。特に帯広では最高気温27℃と真夏並みの予想で、東日本や西日本よりも暑くなりそうです。帯広では朝と昼間の気温差が20℃くらいありそうですので、体調管理にお気をつけください。気温の上がる午後は大気