高市総理は、アメリカの企業が発表した新型AIモデルのサイバー攻撃への懸念を踏まえ、早急に対応を具体化し、実施するよう関係閣僚に指示しました。アメリカのアンソロピック社が開発した新型AI「クロード・ミトス」は、人間が見逃してきたシステムの脆弱性を見つけ、攻撃するプログラムが生成できることから、金融機関や重要インフラへのサイバー攻撃などに悪用される懸念が浮上しています。高市総理はけさの閣議で、こうした懸念