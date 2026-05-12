日本アイスホッケー連盟は12日、女子日本代表の監督に、男子のU18（18歳以下）日本代表監督を務めた大久保智仁氏（49）が就任すると発表した。コーチには元女子日本代表で五輪3大会に出場した久保英恵氏（43）と、榛沢淳氏（50）が就く。大久保氏は2017〜19年に男子代表コーチを務め、その後はアジア・リーグの東北や女子の西武を率いた。