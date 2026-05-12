吉本新喜劇の千葉公平（50）が、11日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・17）に出演。妻・鮫島幸恵（36）の告白に驚く場面があった。この日は「ナニワ夫婦を大調査！聞いてたんとちゃうやん！ランキング」企画の後編。街頭インタビューでは、妻から夫への不満に加え、「出産したのに“お疲れ様”のスタンプのみ」「出産直後に浮気の報告」「夜中に寝ていた」など、数々の“産後の恨み”が語られた。このV