「初登板から15試合連続無失点」と、球団の新人記録を更新し続けている巨人・田和廉投手。のびのびと投球できるワケや、先輩にもらった言葉について明かしました。田和投手は、2025年ドラフト2位で早稲田大から巨人に入団。オープン戦では4登板で防御率11.25と不安定さをのぞかせていましたが、開幕1軍を勝ち取り、デビューからは無失点投球を継続しています。現在は自らが持つ球団新人記録を更新し続けている最中で、NPB記録であ