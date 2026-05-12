田植えを前に、愛知県豊橋市の田んぼでは、小学生が「代かき」を体験しました。12日朝、豊橋市立野依小学校の5年生およそ50人が、田植え前に田んぼの土をかき混ぜて細かく泥状にする代かきに挑戦しました。稲作について学ぶ体験学習の一環で、子供たちは泥に足を取られながらも、走り回ったりドッジボールをしたり、楽しみながら農業に触れていました。15日には田植えをし、秋の収穫まで子供たちが行うということで