大相撲夏場所大相撲夏場所は11日、両国国技館で2日目が行われた。溜席には大の好角家として知られる著名人が観戦。ピンク色のド派手な洋服を纏う大物の姿がネット上で話題を呼んだ。土俵すぐ側の最前列で笑顔を見せていたのは、高須クリニックの高須克弥院長。その隣にはパートナーの漫画家、西原理恵子さんの姿もあり、並んで土俵に視線を送った。高須院長はピンクのニット姿。前面にはドラえもんのイラストが描かれたド派