作業中の飼い主さんの気を引こうとする猫ちゃんの姿が可愛いと話題です。飼い主さんに退かされないぎりぎりのラインを攻める姿にも注目が集まっています。動画には「ギリギリのラインを攻めてくるエースくん可愛い」「かわいすぎてキュンキュンする」等のコメントが寄せられ29万回以上再生されているようです。 【動画：パソコンで作業中、猫が気を引こうとして…思わず許してしまう『妨害行為』】 気を引きたいエ}