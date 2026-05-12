仲良し兄弟の猫と弟くんが、ソファで一緒に寝転がっていたら…？お互いがお互いを愛おしむ姿が尊すぎると、SNSで反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で74万再生を突破し、「前世で何したらこんな頭皮マッサージしてもらえるんだろか」「何この美しい光景」といった声があがりました。 【動画：一緒に昼寝をしていた『猫と子ども』がお互いに…ニヤニヤが止まらない『尊すぎる光景』】 みんな