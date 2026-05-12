猫が隠れているときにしてはいけないNG行為3つ 猫が隠れているのは、安全な場所を求めている証拠。そこに強引に関わろうとすると、猫は安全な隠れ場所を失ってしまいます。 次にあげる3つの行為は、猫のパーソナルスペースを侵害して、信頼を損なう可能性のあるNG行動です。注意して！ 1.無理やり引きずり出す 猫が隠れている場所に無理やり手を入れて引っ張ったり、家具を動かしてまで捕まえよ