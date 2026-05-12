今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。小学2年生の息子さんが、女の子の友達から初めて誕生日プレゼントをもらい、嬉しかったA子さん。その子の誕生日にお返しをしようと、欲しいものを息子さんに確認してもらいました。張り切って買い物に出かけたA子さんですが、リクエストされた商品は完売──。実は、その商品は超人気商品で！？ 誕生日プレゼント 息子が小学2年生の頃、誕生日に初めて女の子の