記事ポイント1300年の歴史を持つ常光円満寺（大阪府吹田市）で、2026年5月17日（日）に第8回円満寺マルシェが開催されます飲食・物販・体験の3ジャンルのブースが境内と堂内に出店し、富士宮やきそばやクレープ、占い、ハンドマッサージなど多彩なメニューがそろいます入場無料で、当日「サイト見たよ」と伝えるとガラガラくじを引けます 大阪府吹田市にある歴史あるお寺で、にぎやかなマルシェイベントが開かれます。「しあ