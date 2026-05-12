グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」から『東京ばな奈 ミニオン「見ぃつけたっ」 バナナシェイク味』が登場。累計660万個を突破した『東京ばな奈 ミニオン』が、とろ〜りまろやかな“バナナシェイク味”になりました☆ 東京ばな奈 ミニオン「見ぃつけたっ」 バナナシェイク味 価格：4個入 842円（税込）／8個入 1,512円（税込）※4個入に包装紙がけはありません※8個入は包装済みです。内箱にキャラ