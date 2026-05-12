岡山市長定例会見岡山市役所 岡山市は、2025年度の企業誘致の件数が2013年度以降で最も多かったことを12日、明らかにしました。 岡山市の大森市長が定例会見で明らかにしました。それによりますと、2025年度の企業誘致の件数は20件で、大森市長が就任した2013年度以降で最も多くなりました。前の年度と比べると13件増えました。 また、企業が設備などに投資した額は359億3000万円で、2013年度以降で最高でした。