磐越自動車道で部活動の遠征中だった高校生らが死傷したバス事故を受けて、福岡県教育委員会は、部活動の遠征では原則として公共交通機関を利用するよう改めて周知しました。福島県の磐越自動車道で6日、新潟県の北越高校男子ソフトテニス部の部員を乗せたマイクロバスが事故を起こし、生徒1人が死亡、20人が重軽傷を負い、運転手が過失運転致死傷の疑いで逮捕されています。この事故を受け、福岡県教育委員会は、定時制を含むすべ