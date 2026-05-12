タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリーオモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が5月12日、放送されます。今回は、福岡県飯塚市にある老舗の軽食喫茶が登場します。【画像】ドドーン！“1000円”以下なのに大ボリュームのドライカレー、焼き飯も！“36センチ”海老フライも！同店の人気メニューは、卵、豚ひき肉、タマネギを白米とともに炒めた後、塩やカレー粉