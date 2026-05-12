記事ポイント早くも3刷が決定したJR九州・唐池恒二氏の46エピソード新書き下ろし2026年5月16日放送のNHK「新プロジェクトX」に著者が出演予定A6変形版320頁、1,430円（税込）で全国の書店・オンライン書店で発売中 2026年3月18日、リベラル社から『夢みる勇気』（著：唐池恒二）が刊行されました。早くも3刷が決定し、著者の唐池恒二氏が2026年5月16日放送予定のNHK番組「新プロジェクトX」に出演することも発表されています