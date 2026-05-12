七條甘春堂より販売されている、ポケモンをモチーフにした上生菓子に、新しいラインナップが登場。新登場のイーブイ・チャデスを加えた上生菓子のセットが販売されます☆ 七條甘春堂「ポケモン上生菓子（4個入り）」 価格：2,916円（税込）販売日：2026年6月7日（日）より毎月7日に販売販売方法：店頭販売、オンライン販売 子どもから大人まで、幅広い世代に愛されているポケモン。みつけたり育てたり、日々