記事ポイント栃木県佐野市の創業350年超の酒蔵で、2026年6月12日(金)から7月25日(土)まで毎週金・土曜日、14日間限定で開催非売品の限定酒を含む日本酒数種類が呑み放題、特製弁当・地元名水豆腐付き。前売価格は金曜4,200円・土曜5,200円（いずれも税込）今年から土曜日はイベント終了後に佐野駅まで無料バスを運行、地元ホテルの宿泊割引プランも利用できます 栃木県佐野市の第一酒造が、酒蔵イベント「ひやガーデン」を202