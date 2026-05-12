ＥＸＩＬＥ・ＴＡＫＡＨＩＲＯが１２日、都内でＷＯＲＫＭＡＮ「ＺＥＲＯ‐ＳＴＡＧＥファンウェア新ＣＭ発表会」にＴＥＴＳＵＹＡ、橘ケンチと登場した。新ＣＭでは、細身のファン付きウェアをＰＲ。「ＥＸＩＬＥといえば暑苦しいイメージを持たれることが多いんですけど、今回はファンウェアをアピールするべく、涼しげでさわやかなＣＭに仕上がったと思います」と胸を張った。撮影中に印象に残っていることを聞かれると