ラグビー元日本代表プロップの垣永真之介（東京ＳＧ）が、今季限りでの現役引退を表明した。２０１４年、トップリーグ時代のサントリーに入団し、１２シーズン。ラグビー人生に一区切りをつけ「簡単な決断ではなかった。２９年間あったものが、急になくなるので。難しい決断だったけど、終わるものは終わるので。でも本当に、何も悔いなく。最高のラグビー人生でした」。晴れ晴れとした表情だった。引き際を決めたのは、約２か