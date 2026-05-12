アイアップのコロンッと倒れても起き上がる、ぬいぐるみ起き上がりこぼしをキーホルダーにした「ぬいコロンキーホルダー」に『スター・ウォーズ』シリーズが新登場。丸いフォルムがよく似合う「グローグー」「ウィケット」「ジャワ」の「ぬいコロンキーホルダー」が新たに発売されます☆ アイアップ『スター・ウォーズ』ぬいコロンキーホルダー 価格：各1,760円(税込)発売日：2026年6月中旬より順次※アイアップ公