☆ヤクルト―阪神（１８：００・神宮）ヤクルト＝吉村、阪神＝西勇２位の阪神は今季ここまで１２球団で最多の３０９三振。６日の中日戦１７、８日のＤｅＮＡ戦１６、９日の同戦１２、１０日の同戦１１と、４試合連続２ケタ三振（計５６三振）をマークしている。球団の連続試合２ケタ三振は２０１４年８月２１日中日戦から１１、１２、１０、１０、１３、２０１５年の６月１０日ソフトバンク戦から１０、１３、１０、１１、１０と