北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）の日本代表メンバー発表会見が、１５日に行われる。８大会連続８度目のＷ杯に臨む森保ジャパンのメンバー２６人が決定する。××××２０１８年４月９日の就任発表から、わずか５２日。ハリルホジッチ前監督の解任を受け、日本代表の命運を託された西野朗監督は固い表情で、ゆっくりと選手名を読み上げた。「本田」「香川」「岡崎」。話題となったのは、ハ