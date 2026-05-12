記事ポイント京都・夕日ヶ浦温泉旅館「海舟」が、「何を食べるか」で旅が変わる選べる会席スタイルを提供しています京丹後イカ漁火・舟盛り・紅ガニ・鮑尽くしの4プランから、好みに合わせて料理のメインを選べます日本夕日百選に選ばれた絶景と露天風呂付き客室で、食と温泉の両方を楽しめる旅館です 旅先で食べたいものは、人それぞれ違います。夕日ヶ浦温泉（京都府京丹後市）にある旅館「海舟」では、旅行者が「料理の主