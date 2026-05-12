おととい、JR東海道線の電車内で男女3人がのどの痛みを訴えて搬送された事件で、警察は車内でスプレーをまいたとして16歳の少年を逮捕しました。おととい午後4時半ごろ、JR横浜駅と川崎駅を走行中の東海道線の電車内で「スプレーがまかれた」と通報があり、乗客の30代夫婦と1歳の女の子の3人が、のどの痛みを訴えて搬送されました。防犯カメラなどを調べた結果、警察は東京・大田区に住む自称・土木作業員の16歳の少年を威力業務妨