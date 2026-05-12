テレビ朝日の松岡朱里アナウンサー（24）が、12日放送の同局系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）に出演。孤独を感じていた大学生時代を振り返り、理由も語った。【写真】『モーニングショー』松岡アナ、オフを満喫！ショット番組は、中央大学の研究グループによる1983年から40年にわたる調査で、40年間で年々“孤独”を感じる人の割合が上昇しているという結果を紹介。「地域のつながりや血縁が薄れていく中で、孤独が