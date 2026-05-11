「花と器の調和が、素敵な空間をつくり出していました」 秋篠宮家の次女、佳子さまは母親の紀子さまと一緒に東京・日本橋のデパートで開かれた「圓照寺門跡山村御流いけばな展」を鑑賞した。会場には約70点の作品が展示され、二人は13代門跡で家元の萩原道秀さんの案内で生け花をじっくり見て回った。そして、佳子さまは冒頭のような感想を述べた。 奈良県にある圓照寺は、後水尾天皇（在位：1611年～1629年）の