秋田県の八郎潟町議会で、意識不明の状態が続く町長に対し、町議会で異例の不信任決議が可決された。通常、町長が退職する際は本人が申し出る必要があるが、本人が意思表示できず、地方自治法上の退職手続きが取れないため、苦渋の選択となった。“町長不在”続く町議会意識不明で辞職できず秋田・八郎潟町議会で8日、畠山菊夫町長に対し、不信任決議が可決された。不信任と言えば、通常は不祥事や対立に伴うものだが、今回は様