株を始めて4ヶ月の実業家で人気YouTuber・マックスむらいが11日、自身のXを更新し、画像を投稿しながら、ケタ違いの含み益に驚いた。【画像】マイナス1700万円からケタ違いの爆益！マックスむらい現在の持ち株状況定期的に持ち株について紹介しているむらいは、「2026年1月13日に米国株始めて4ヶ月で含み損1,700万→含み益3,100万という私の投資を語りたい」と告白。8日時点で日本株を含めると、含み益が3193万3031円となって