福島県の磐越道で高校生など21人が死傷したバス事故で、事故の直前、生徒が保護者に「死ぬかも」という趣旨のメッセージを送っていたことがわかりました。この事故は今月6日、福島県郡山市の磐越道で高校生を乗せたマイクロバスが衝突し、高校生1人が死亡し、20人がけがをしたものです。バスに乗っていた生徒が警察に対し、「危ない運転だった」などと話していましたが、その後の捜査関係者への取材で、事故の直前、生徒が「死ぬか