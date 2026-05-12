サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会の開幕まで１か月。元日本代表監督で、オランダ出身のハンス・オフト氏（７８）が、生活の拠点を置くスペインで読売新聞のインタビューに応じた。母国と日本が６月１４日の初戦で対戦するＷ杯の見所や自身の近況などを語った。（スペイン・アルメリマルで平地一紀）よく知る両国の対戦は、「選手の疲労度やけが人の状況もあるので予想は難しい。ただ、現状では両国ともに５