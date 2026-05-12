EXILE TAKAHIRO（41）、橘ケンチ（46）、TETSUYA（45）が12日、都内でWORKMAN「ZERO−STAGEファンウェア新CM発表会」に登壇した。WORKMANとEXILEがコラボして誕生した新ブランド「ZERO−STAGE」が、酷暑を乗り越えるべくファンを搭載したファン付きウェアを新発売する。それぞれの暑さ対策を聞くとTAKAHIROは「トレーニングは欠かさないですね。1日分の汗を数時間でかいてしまおうと、自分から暑くなりにいきます」。橘も「暑けれ