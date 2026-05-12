EXILE TAKAHIRO（41）、橘ケンチ（46）、TETSUYA（45）が12日、都内でWORKMAN「ZERO−STAGEファンウェア新CM発表会」に登壇した。WORKMANとEXILEがコラボして誕生した新ブランド「ZERO−STAGE」が、酷暑を乗り越えるべくファンを搭載したファン付きウェアを新発売する。新CMでのタイアップソングは「24karats GOLD LEGACY feat.松本孝弘」で、TAKAHIROは「大切にしている24karatsシリーズで豪華なコラボというありがたい機会がい