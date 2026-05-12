アメリカのトランプ大統領は、イランとの停戦について、「かつてないほど脆弱な状態だ」と警告しました。アメリカメディアは軍事行動の再開などが検討されていると報じています。アメリカトランプ大統領「イランは受け入れ不可能なばかげた回答を送ってきた。核兵器の所有は認められない。手にしたら1時間以内に使用するだろう」トランプ氏は11日、戦闘終結に向けたアメリカの提案に対して、イラン側から「ごみのような文書が送