自転車の交通違反に反則金を科す、いわゆる「青切符制度」の導入から1か月余りが経ち、三重県津市の街頭で12日、警察官らが安全運転を呼びかけました。12日は三重大学の近くで警察官らが青切符制度についてのチラシなどを配り、交通ルールを守るよう呼びかけました。三重県内では5月10日までに、自転車を青切符で検挙する例は出ていないということですが、警察はヘルメットの着用や安全確認の徹底を呼びかけています。