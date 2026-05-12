3年前に上演され大きな反響を集めた舞台「沼の中の淑女たち」の再演が決まり12日、メインビジュアルが公開された。8月19日から、東京・吉祥寺シアターなどで上演。K−POPアイドルの推し活のため、ルームシェアで共同生活する4人の女性たちの物語。沼にハマった彼女たちの人生をユーモアたっぷりの群像劇で描く。初演に続き、羽田美智子、柴田理恵、阿知波悟美、長尾純子、森川由樹ら女優陣が再集結した。羽田は「初演の時はただた