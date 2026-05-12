ワンコがおじいちゃんのお家に泊まりに行ったら、想像以上に歓迎してもらえて…？愛と優しさにあふれた光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破しています。 【動画：おじいちゃんの家で『犬と一緒にお泊りした』結果→久々の再会に大喜びして…『本当の祖父と孫』のような光景】 ワンコとおじいちゃんが再会 YouTubeチャンネル「坊とわたしとたまにカレ」に投稿されたのは、フレンチブルドッグの「坊」く