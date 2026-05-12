わたあめみたいなわんこの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で81万回再生を突破し、「なにこの可愛いわたあめ」「満面の笑みがめちゃめちゃ可愛い」「何でも許しちゃう…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：トイレに入っていたら、ドアの隙間から『わたあめのような子犬』が覗いてきて…とんでもなく尊い『表情』】 わたあめのような子犬が登場！ YouTubeチャンネル「