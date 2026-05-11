巴屋は、3人制プロバスケットボールチーム「SHINSHU MATSUMOTO TopEVOLVE(信州松本トップエボルブ)」が、活動を開始する運びとなったことを発表した。なお、「SHINSHU MATSUMOTO TopEVOLVE」は巴屋スポーツ事業が運営を担っている。「SHINSHU MATSUMOTO TopEVOLVE」について「SHINSHU MATSUMOTO TopEVOLVE」は、3人制プロバスケットボール(3x3)を通じて、競技力の向上はもとより、松本市をはじめとした長野県中信地域の活性化およ