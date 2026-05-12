商船三井さんふらわあは、「インターネット予約限定・さんふらわあ初夏割」キャンペーンを実施している。6月1日から7月16日出港便までのA・B・C期間について、旅客運賃が10％、乗用車運賃が5％割引となる。対象船は北海道航路の全船（さんふらわあ さっぽろ/ふらの/かむい/ぴりか）。対象運賃は旅客運賃と乗用車運賃で、小学生運賃、船室貸切料、特殊手荷物（バイク・自転車）、ウィズペット利用料、貨物運賃、無人車の航送は対象