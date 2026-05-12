ホテル インターコンチネンタル 東京ベイは、20階の「クラブインターコンチネンタルラウンジ」を4月1日にリニューアルオープンした。光と海をテーマに、内装はホワイト、ブラック、ブルーを基調としたカラーで統一し、海をイメージしたカーペットには泡沫や大海原を泳ぐ魚、ジンベイザメを描き、照明には半透明の天然石アラバスターを採用した。またブラックやホワイトの玉虫色のガラスタイルを取り入れ、ハイテーブルを備えたコモ