東京マリオットホテルは、「MELONyque Afternoon Tea」を5月1日から6月30日まで提供する。高知県西島園芸団地の専用畑から直送された、皮際まで糖度14度以上の青肉と赤肉2種のマスクメロンを使用する。スイーツは、大振りにカットした2種のマスクメロンを重ねたレイヤードパフェ、マスクメロン風味のカスタードクリームと2種のメロンを合わせたマスクメロンのタルト、青肉マスクメロンのショートケーキ、青肉メロンのガナッシュと