無断で調査活動を行う中国船の画像が公開海上保安庁は2026年5月5日、尖閣諸島・魚釣島沖の排他的経済水域内に出現した中国海洋調査船に対して、巡視船による監視および中止要求を行ったと発表しました。【画像】怪しすぎる外観..これが尖閣沖で無断で調査を行う中国船です海上保安庁によると、5月5日午前11時35分頃、中国海洋調査船「向陽紅 22」が魚釣島沖の北西約65kmで、舷側からパイプのようなものを海中へ延ばしていたと