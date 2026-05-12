バッファローは12日、法人向けWi-Fi 7対応トライバンドアクセスポイントの商品ラインナップを拡充し、2026年秋から2機種を発売すると発表した。 低温環境に対応する新モデル 今回追加された「WAPM-BETRA」は、冬場の体育館や工場、物流倉庫といった低温環境下でも安定稼働するよう設計されたモデル。 近年、教育現場や物流施設におけるネットワークインフラの高度化が求められており、厳しい環境でも