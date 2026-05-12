北海道釧路市の市道で、乗用車が高齢とみられる女性をはねる事故がありました。女性は意識のない状態で病院に搬送されました。事故があったのは、釧路市暁町の市道です。５月１２日午前９時前、乗用車を運転していた男性から「歩行者との事故、頭部から出血している」と警察に通報がありました。警察によりますと、乗用車が歩いていた高齢とみられる女性をはねたということです。女性は意識のない状態で病院に搬送されました。警察