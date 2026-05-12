「サッポロドラッグストアー」で、市販薬を販売するためのオンライン研修について、受講する義務のある販売員に別の従業員がなりすまして受講する不正があったことが明らかになりました。オンライン研修で不正があったのは、ドラッグストア道内大手の「サッポロドラッグストアー」です。風邪薬などの一般用医薬品を販売する「登録販売者」には、年に１度、副作用などを学ぶオンラインでの研修が義務付けられています。